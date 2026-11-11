Московский городской суд оставил в СИЗО бывшего заместителя начальника ГУ МВД России по Московской области генерал-майора Сергея Малькова, обвиняемого по делу о хищении служебного топлива. Апелляционная инстанция признала законным решение об ужесточении меры пресечения, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Постановление Мещанского районного суда признать законным, апелляционные жалобы защитников оставить без удовлетворения», — огласил судья.

Таким образом, Мальков останется под стражей до 6 февраля 2027 года. Ранее его адвокаты добились перевода генерала из следственного изолятора под домашний арест, однако впоследствии суд вновь отправил обвиняемого в СИЗО из-за нарушения установленных ограничений.

Ранее Life.ru сообщал, что генерал Мальков объяснил нарушение домашнего ареста голодом. По материалам дела, после следственных действий он посетил ресторан Christian в московской гостинице «Украина». Защита ранее добивалась смягчения меры пресечения, ссылаясь на состояние здоровья обвиняемого.