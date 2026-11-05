Московский городской суд оставил в силе решение об отказе главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталию Бородину в иске к народной артистке СССР Алле Пугачёвой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Апелляционная жалоба общественника осталась без удовлетворения, следует из судебных материалов, оказавшихся в распоряжении РИА «Новости».

«Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в документах.

Спор возник из-за интервью Пугачёвой журналистке Екатерине Гордеевой*, в котором певица обратилась к Бородину, упомянув доносчиков и стукачей. Общественник посчитал эти слова порочащими его репутацию и решил добиваться опровержения через суд.

Кроме того, глава ФПБК потребовал взыскать с артистки пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Ранее он заявлял, что в случае победы намерен направить полученные деньги на нужды специальной военной операции. Пресненский районный суд Москвы рассмотрел иск 5 июня 2026 года и полностью отказал Бородину в удовлетворении требований. Представитель Пугачёвой в ходе разбирательства настаивала, что артистка не называла истца напрямую доносчиком или стукачом. Не согласившись с решением, Бородин подал апелляцию.