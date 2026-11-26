Мосгорсуд освободил бывших защитниц блогерши Александры Митрошиной Алису Волхову и Ольгу Гольцеву, осуждённых за мошенничество на 41 млн рублей. Женщинам предоставили отсрочку отбывания наказания до достижения их детьми 14-летнего возраста, рассказал РИА «Новости» адвокат Гольцевой Андрей Гривцов.

Апелляционная инстанция изменила первоначальный приговор, применив к обеим осуждённым положения статьи 82 УК РФ. Волхову и Гольцеву освободили непосредственно в зале суда.

В августе 2026 года Савёловский районный суд Москвы приговорил обеих фигуранток к четырём годам колонии общего режима. Волховой также запретили заниматься адвокатской деятельностью в течение трёх лет.

Следствие установило, что с января по март 2024 года женщины обманом похитили у Митрошиной 41 млн рублей. Они убеждали блогера в наличии проблем с бухгалтерией и обещали за деньги исключить её из несуществующих «чёрных списков» администрации президента.

В ходе судебных прений гособвинение требовало назначить Волховой шесть лет колонии, а Гольцевой — пять лет и пять месяцев. Кроме того, прокурор запрашивал для каждой из них штраф в размере миллиона рублей. Сама Митрошина и её защитник просили суд не отправлять женщин в колонию, поскольку у них есть дети.

Напомним, в июне 2026 года Тверской районный суд Москвы приговорил саму Митрошину к трём годам лишения свободы условно по делу об отмывании денег. Блогерше также назначили штраф в размере 900 тысяч рублей и постановили конфисковать имущество на сумму более 115 млн рублей. Митрошина находилась под домашним арестом с марта 2025 года.