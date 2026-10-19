Мосгорсуд отказал Сафонову в зачёте алиментов через счёт его второй супруги

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов проиграл очередной судебный спор, связанный с алиментами на дочь от первого брака. Мосгорсуд признал законным отказ судебного пристава засчитать в качестве алиментных выплат деньги, размещённые на счёте, который открыла вторая супруга футболиста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Как объяснил представитель спортсмена, Сафонов подозревал, что его бывшая жена Анастасия расходует алименты не только на нужды ребёнка. Поэтому голкипер решил создать отдельный счёт для дочери, чтобы деньги предназначались непосредственно ей.

Однако счёт открыла нынешняя жена футболиста, блогер Марина Кондратюк. После этого Сафонов обратился к судебному приставу с просьбой учесть находящиеся на нём средства в счёт исполнения алиментных обязательств. Пристав отказал, а попытка оспорить его действия в Хорошёвском районном суде Москвы не увенчалась успехом.

Теперь законность отказа подтвердил и Московский городской суд.

«Решение Хорошевского суда по иску Сафонова к УФССП по Москве признать законным, оставить его без изменения. Решение вступило в силу», — говорится в судебном постановлении.

Судебные разбирательства между футболистом и его бывшей супругой продолжаются уже несколько лет. Пара развелась в 2021 году. В браке у них родилась дочь, на содержание которой суд обязал Сафонова перечислять четверть своих доходов.

В феврале 2024 года приставы возбудили исполнительное производство в отношении спортсмена. В ходе спора размер задолженности по алиментам достигал десятков миллионов рублей. Позднее футболист погасил основной долг, однако разногласия по порядку и зачёту отдельных платежей сохранились.

Ранее Life.ru сообщал, что бывшая жена Сафонова потребовала от футболиста шесть миллионов рублей на судебные расходы. По её расчётам, значительная часть суммы ушла на разбирательства по алиментам и разделу имущества. К тому моменту вратарь уже погасил многомиллионную задолженность, но судебные споры бывших супругов продолжались.