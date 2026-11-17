Московский городской суд оставил в силе решение о заочном аресте главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Михаила Драпатого. Украинского военачальника обвиняют в применении запрещённых средств и методов ведения войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную базу данных.

«Суд признал законным решение о заочном аресте Драпатого, апелляционная жалоба его защиты оставлена без удовлетворения», — говорится в материалах суда.

Ранее Life.ru сообщал, что 14 ноября стало известно о заочном аресте Михаила Драпатого в России. Согласно судебным материалам, украинского главкома обвинили в применении запрещённых средств и методов ведения войны. Соответствующее постановление суд вынес ещё в октябре 2026 года.