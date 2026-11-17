Мосгорсуд признал законным заочный арест главкома ВСУ Драпатого
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Московский городской суд оставил в силе решение о заочном аресте главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Михаила Драпатого. Украинского военачальника обвиняют в применении запрещённых средств и методов ведения войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную базу данных.
«Суд признал законным решение о заочном аресте Драпатого, апелляционная жалоба его защиты оставлена без удовлетворения», — говорится в материалах суда.
Ранее Life.ru сообщал, что 14 ноября стало известно о заочном аресте Михаила Драпатого в России. Согласно судебным материалам, украинского главкома обвинили в применении запрещённых средств и методов ведения войны. Соответствующее постановление суд вынес ещё в октябре 2026 года.
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