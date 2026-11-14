Главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому в России заочно предъявили обвинение в применении запрещённых средств и методов ведения войны. Суд также избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Решение о заочном аресте украинского генерала было принято ещё в октябре 2026 года. Ему вменяют часть 1 статьи 356 УК РФ.

Максимальное наказание по этой статье составляет 20 лет лишения свободы. Она предусматривает ответственность, в частности, за жестокое обращение с военнопленными и гражданским населением, а также применение запрещённых международными договорами методов ведения войны.

Ранее Life.ru сообщал, что Драпатый уже находился в базе розыска МВД России. В открытой карточке не указывалось, по какой именно статье Уголовного кодекса разыскивают военного. В июле 2026 года стало известно и о других уголовных делах в отношении генерала. По информации RT, его также называли фигурантом расследований о терроризме, геноциде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

В том же месяце Драпатый сменил Александра Сырского на посту главнокомандующего ВСУ. Одновременно украинское руководство обновило Генеральный штаб, который возглавил Игорь Скибюк. До повышения Драпатый командовал Объединёнными силами ВСУ.