В некоторых соединениях Вооружённых сил Украины (ВСУ) сторонники бывшего главнокомандующего Александра Сырского намерены игнорировать распоряжения нынешнего главы украинской армии Михаила Драпатого. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, подобные настроения сформировались, в частности, в 19-м армейском корпусе. Там, как утверждает источник, складывается группа сторонников Сырского, настроенных против выполнения распоряжений нового главкома.

В качестве примера собеседник привёл ситуацию с переводом нескольких младших офицеров к новому месту службы. По его словам, командование 19-го корпуса отказалось выполнять соответствующий приказ.

«Приказ был выполнен только после того, как вмешалось командование оперативного командования «Юг» ВСУ», — рассказал представитель российских силовых структур.

Аналогичные настроения наблюдаются и в других соединениях украинской армии.

Тем временем российские военнослужащие небольшими группами проникают в тыл украинских подразделений, нарушают снабжение и мешают ВСУ проводить ротацию личного состава. Из-за такой тактики некоторые украинские солдаты вынуждены оставаться на передовой неделями и месяцами. Дополнительные сложности для ВСУ создают российские беспилотники.