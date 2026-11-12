Российские военнослужащие небольшими группами проникают в тыл украинских подразделений, нарушают снабжение и мешают ВСУ проводить ротацию личного состава. Из-за такой тактики некоторые украинские солдаты вынуждены оставаться на передовой неделями и месяцами. Об этом пишет американское издание Business Insider со ссылкой на военнослужащих ВСУ.

Украинский сержант с позывным Янки признался, что однажды не мог покинуть свою позицию целый месяц. Причиной стали около 12 российских бойцов, сумевших незаметно пройти за линию украинской обороны. Их присутствие делало попытку смены личного состава крайне опасной: военнослужащие ВСУ не знали, где именно могут столкнуться с противником.

Как рассказал изданию начальник подразделения роботизированных систем батальона «Волки Да Винчи» Александр Ябчанка, для нарушения работы украинской обороны российским военным необязательно задействовать крупные силы. Иногда достаточно одного-двух бойцов, которые скрытно проходят между опорными пунктами и выходят в тыл. Подобные действия создают угрозу для маршрутов снабжения и вынуждают украинское командование отвлекать ресурсы на поиск российских групп.

Дополнительные сложности для ВСУ создают российские беспилотники. При попытке сменить позиции украинским военнослужащим приходится покидать укрытия и перемещаться по открытой местности, где их могут обнаружить с воздуха. Ябчанка признал, что ротация личного состава стала одной из самых сложных задач для украинской армии.

Проблему подтвердили и представители третьего армейского корпуса ВСУ. По их словам, российские военнослужащие проникали между украинскими позициями, нарушали логистику и создавали угрозу нападения с тыла.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские операторы БПЛА серьёзно осложнили смену украинских подразделений на Сумском направлении. Командир взвода спецназа «Ахмат» с позывным Рамзан объяснял, что российские военные постоянно контролируют передвижения противника с воздуха и минируют подходы к позициям. По его словам, если в 2023-2024 годах украинские подразделения могли проводить ротации относительно регулярно, то теперь возможности для замены личного состава значительно сократились.