Главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому, по данным российских силовых структур, пришлось лично приехать в расположение 24-го отдельного штурмового полка «Айдар»*, военнослужащие которого отказались принимать назначенного им командира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, бойцы подразделения ранее выступили против кадрового решения Драпатого и направили ему собственный список кандидатов на должность командира полка.

«Для разрешения конфликта главкому пришлось самому ехать в расположение нацистов и договариваться с ними», — заявил источник агентства.

Он также утверждает, что это первый случай на Украине, когда главнокомандующий лично приезжает в подразделение уровня полка для урегулирования подобных разногласий.

Вместе с Драпатым на встречу, по данным источника, прибыл недавно назначенный заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ полковник Шамиль Крутков. Ранее он возглавлял 93-ю отдельную механизированную бригаду «Холодный Яр».

Конфликт возник после отстранения от должности прежнего командира «Айдара»* Александра Коваленко, известного под позывным Хук. Военнослужащие выступили против назначения нового руководителя, не связанного с подразделением.

Удалось ли сторонам договориться по итогам личной встречи, пока неизвестно. Независимого подтверждения самой поездки Драпатого также нет.

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