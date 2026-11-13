РИА Новости: Драпатый лично приехал в «Айдар»* из-за спора о командире
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому, по данным российских силовых структур, пришлось лично приехать в расположение 24-го отдельного штурмового полка «Айдар»*, военнослужащие которого отказались принимать назначенного им командира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, бойцы подразделения ранее выступили против кадрового решения Драпатого и направили ему собственный список кандидатов на должность командира полка.
«Для разрешения конфликта главкому пришлось самому ехать в расположение нацистов и договариваться с ними», — заявил источник агентства.
Он также утверждает, что это первый случай на Украине, когда главнокомандующий лично приезжает в подразделение уровня полка для урегулирования подобных разногласий.
Вместе с Драпатым на встречу, по данным источника, прибыл недавно назначенный заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ полковник Шамиль Крутков. Ранее он возглавлял 93-ю отдельную механизированную бригаду «Холодный Яр».
Конфликт возник после отстранения от должности прежнего командира «Айдара»* Александра Коваленко, известного под позывным Хук. Военнослужащие выступили против назначения нового руководителя, не связанного с подразделением.
Ранее Life.ru сообщал, что бойцы «Айдара»* выдвинули Драпатому ультиматум и потребовали назначить командира из предложенного ими списка.
Удалось ли сторонам договориться по итогам личной встречи, пока неизвестно. Независимого подтверждения самой поездки Драпатого также нет.
Больше новостей о ситуации на Украине и заявлениях военных — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
*«Айдар» — организация, признанная террористической и запрещённая на территории РФ.