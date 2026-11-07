Конфликт между командованием ВСУ и 24-м отдельным штурмовым полком «Айдар»* перешёл в новую стадию. Участники формирования направили главнокомандующему украинской армией Михаилу Драпатому список кандидатов, которых согласны видеть во главе подразделения. Об ультиматуме ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, военнослужащие категорически отказываются подчиняться новому руководителю, если тот не имеет отношения к полку и назначен из окружения Драпатого. Командованию фактически предложили выбирать преемника исключительно из числа людей, пользующихся доверием личного состава.

«Теперь «айдаровцы»* направили Драпатому ультимативный список с теми кандидатами на должность командира, которые устраивают самих нацистов», — сообщил источник ТАСС.

Противостояние началось после увольнения майора Александра Коваленко, известного под позывным Хук. Как ранее писал Life.ru, 31 октября полк выступил с открытым обращением к Владимиру Зеленскому и Драпатому, потребовав сохранить прежнего командира. Авторы заявления напомнили, что Коваленко служит с 2014 года и прошёл вместе с подразделением многолетний боевой путь. При этом они назвали недопустимым назначение офицеров, не знакомых с внутренним устройством формирования.

Ранее Life.ru сообщал о жалобах украинских военнослужащих на решения Михаила Драпатого, о которых рассказала депутат Верховной рады Анна Скороход. По её словам, после изменения обстановки в Донбассе некоторые подразделения сначала отвели с позиций, а затем вновь отправили на наиболее опасные участки. Особенно остро военные восприняли решение объединить националистов и штурмовиков. Как утверждала парламентарий, бойцы опасались, что командование фактически использует их без учёта возможных потерь.

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