Мосгорсуд решил ограничить доступ к сайту Softbox из-за дорамы «Мисс Бабуля»

Мосгорсуд запретил распространять дораму «Мисс Бабуля» на сайте озвучки Softbox.club, а доступ к самому ресурсу ограничил на постоянной основе. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Причиной для разбирательства стал иск ООО «Иви.ру» к провайдеру «Гиперхостинг» (Hyperhosting) о защите исключительных прав. Мосгорсуд требования компании удовлетворил.

Суд установил, что истец обладает исключительным правом на «Мисс Бабулю», тогда как провайдер хостинга создавал технические условия для неправомерного использования произведения без его согласия.

Теперь Hyperhosting запрещено обеспечивать техническую возможность размещения дорамы на ресурсе. Кроме того, доступ к Softbox.club должен быть ограничен на постоянной основе.

Решение Мосгорсуда направили в Роскомнадзор для исполнения.

«Мисс Бабуля» (Miss Granny, также известна как Who Is She!) — южнокорейская музыкально-романтическая дорама 2024 года, снятая по мотивам одноимённого хитового фильма 2014 года режиссёра Хван Дон Хёка, впоследствии создавшего «Игру в кальмара». В центре сюжета — 70-летняя О Маль Сун, которая неожиданно вновь становится 20-летней девушкой, берёт имя О Ду Ри и получает шанс осуществить давнюю мечту стать певицей. Главные роли исполнили Ким Хэ Сук, Чон Джи Со и Чон Джин Ён. Сериал поставил режиссёр Пак Ён Сун по сценарию Хо Сын Мин; премьера состоялась на KBS2 в декабре 2024 года. Оригинальный фильм «Мисс Бабуля» в своё время собрал в Южной Корее более 8,6 млн зрителей и получил ряд зарубежных ремейков.

Ранее Life.ru рассказывал о другом споре вокруг авторских прав на популярный экранный проект. Компания «Маша и Медведь» обратилась в суд с иском к создателю мультсериала Олегу Кузовкову, потребовав защитить исключительные права.