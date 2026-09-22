Суд запретил компании из Южной Осетии использовать название «Кока-кола» в России

Арбитражный суд Москвы запретил ООО «Кока-кола Компании» использовать обозначение «Кока-кола» в фирменном названии на территории России. Иск подала американская The Coca-Cola Company, сообщает РИА «Новости».

Решение касается деятельности зарегистрированной в Южной Осетии компании, у которой есть филиал в России. Суд также назначил судебную неустойку в размере 1000 рублей за каждый день неисполнения решения.

Представитель The Coca-Cola Company заявил, что правообладатель общеизвестного товарного знака не может допустить существование в России филиала организации с полностью идентичным названием. В ходе заседания истец также сообщил о выявлении в продаже продукции с маркировкой Coca-Cola, где изготовителем была указана компания из Новосибирска, а производителем — ООО «Кока-кола Компании».

Ответчик не направил своего представителя на судебные заседания. Юрист налоговой инспекции, привлечённой к делу в качестве третьего лица, подтвердил, что филиал компании был аккредитован в 2024 году.

По данным Роспатента, товарный знак Coca-Cola признан в России общеизвестным для безалкогольных напитков с 1996 года. Такой статус отличается от обычного товарного знака и не ограничен сроком действия. Решение суда касается использования обозначения «Кока-кола» в составе фирменного наименования при осуществлении деятельности филиала компании в России.

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