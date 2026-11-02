Мосгорсуд утвердил 3,5 года колонии создательнице «Джингликов»
Обложка © Кадр из мультфильма «Джинглики», режиссёры Антон Верещагин и др., сценаристы Олег Рой, Амина Верещагина, Екатерина Неволина и др.
Мосгорсуд оставил в силе приговор создательнице мультсериала «Джинглики» Ольге Потаповой, осуждённой за хищение более 77 миллионов рублей. Женщине предстоит провести три с половиной года в колонии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.
«Приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в определении суда.
При этом апелляционная инстанция внесла в решение технические уточнения и уменьшила сумму взыскания по гражданскому иску потерпевшего. Само наказание осталось прежним.
Потерпевшим по делу стал Владимир Седых, советник по безопасности президента агрохолдинга «Мираторг». В 2016 году он вложил 77,3 миллиона рублей в производство мультсериала «Джинглики». Взамен инвестору обещали 10-процентную долю в компании «Опен Альянс Медиа», которую возглавляла Потапова.
Однако, как установил суд, создательница проекта изначально не собиралась выполнять взятые обязательства. Деньги инвестору не вернули, а обещанной прибыли он не получил.
В феврале Останкинский суд Москвы признал Потапову виновной в мошенничестве в особо крупном размере и назначил ей три с половиной года лишения свободы. Сама женщина вину отрицала. После вынесения приговора она попыталась оспорить решение, но добиться смягчения наказания не смогла.
Ранее Life.ru рассказывал о судебном споре вокруг другого известного мультсериала — «Маша и Медведь». Компания-правообладатель обратилась с иском к создателю проекта Олегу Кузовкову. Разбирательство касается защиты авторских прав. В отличие от истории с «Джингликами», речь идёт о гражданском споре, а не об уголовном деле.
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