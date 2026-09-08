Мосгорсуд заочно приговорил Игоря Мосийчука* к восьми годам колонии

Мосгорсуд восьмого сентября вынес заочный вердикт бывшему депутату Верховной рады Игорю Мосийчуку*, признанному в РФ террористом и экстремистом. Его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Фигуранта обвинили в организации нападения на иностранное дипломатическое представительство, совершённого в 2016 году. Следствие доказало, что экс-парламентарий вместе с сообщниками забросал здание камнями и флаконами с красящими веществами, разбив окна и повредив систему видеонаблюдения.

Судебная инстанция также обязала ответчика и его помощницу Татьяну Близнюк солидарно выплатить 1,8 миллиона рублей. Эти средства пойдут на возмещение материального ущерба российской страховой компании.

Уголовное дело о нападении на лиц, пользующихся международной защитой, было возбуждено несколько лет назад. В 2020 году служители Фемиды уже избирали для подсудимого меру пресечения в виде заочного ареста.

Теперь вердикт вступил в законную силу, зафиксировав факт виновности в грубом нарушении порядка работы дипмиссии. Исполнение наказания станет возможным в случае задержания осужденного на территории России.

Ранее Мосгорсуд заочно приговорил гражданина Украины Романа Рагозина к девяти годам колонии за нападение на посольство России в Киеве в 2016 году, а также взыскал с него и других осуждённых почти 1,85 млн рублей в пользу «Согаза». Суд признал его виновным в нападении на учреждение, пользующееся международной защитой.

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