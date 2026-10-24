Мошенники полгода обманывали пенсионерку из Москвы и похитили 19,5 млн рублей

В Москве 81-летняя пенсионерка лишилась более 19,5 миллиона рублей после почти полугода общения с телефонными мошенниками. Аферисты убедили женщину, что её сбережения находятся под угрозой, и заставили регулярно снимать деньги со счетов для передачи курьерам. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Всё началось с обычного звонка о якобы предстоящем перерасчёте пенсии. Москвичка поверила незнакомцу и продиктовала код из сообщения. Вскоре ей позвонила женщина, представившаяся сотрудницей «Госуслуг», и сообщила о взломе личного кабинета.

Затем пенсионерку переключили на лжеправоохранителя. Тот напугал её возможным выводом денег за границу и объяснил, как якобы защитить накопления. Для постоянной связи с мошенниками женщине даже пришлось купить отдельный мобильный телефон.

Следующие несколько месяцев пенсионерка выполняла указания так называемого куратора. Она снимала наличные в банках и передавала их приезжавшим курьерам, которые для подтверждения своей личности называли кодовое слово. Общение с аферистами продолжалось почти полгода.

На этом требования злоумышленников не закончились. По их указанию женщина приобрела ещё один телефон, который оставила прямо в коробке в подъезде жилого дома. Для чего преступникам понадобилось устройство, в прокуратуре не уточнили.

В общей сложности пенсионерка потеряла более 19,5 миллиона рублей. Сейчас правоохранители устанавливают причастных к мошенничеству, а ход этой работы контролирует Головинская межрайонная прокуратура.

Ранее Life.ru рассказывал о 77-летней пенсионерке из Санкт-Петербурга, которая лишилась денег и ценностей почти на 182 миллиона рублей. Злоумышленники убедили женщину, что накопления необходимо срочно задекларировать. После этого она через своего сына стала передавать сбережения курьерам.