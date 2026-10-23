Пенсионеры из Хабаровска отдали мошенникам 14,5 млн рублей

В Хабаровске пожилая супружеская пара лишилась 14,5 миллиона рублей после угроз уголовным преследованием. Мошенники убедили пенсионеров передать все накопления на проверку, пообещав вернуть деньги. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Жертвами аферистов стали 75-летний мужчина и его 78-летняя жена. Неизвестные позвонили супругам и заявили, что их банковские счета используются для финансирования террористической деятельности.

Испугавшись уголовного дела, пенсионеры начали снимать сбережения и передавать наличные курьерам.

Больше месяца супруги ждали обещанного возврата, но так и не получили свои накопления. В итоге они обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело, правоохранители устанавливают причастных к преступлению.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве 85-летний пенсионер отдал мошенникам более 27 миллионов рублей. Под предлогом защиты сбережений аферисты заставили мужчину снять деньги, купить золотые слитки и передать их курьерам. Ради выполнения требований преступников москвич даже продал автомобиль и гараж.