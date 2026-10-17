В Москве пенсионер продал недвижимость и отдал мошенникам почти 13 млн рублей

В Москве 82-летний пенсионер лишился недвижимости и почти 13 миллионов рублей, пытаясь помочь в поимке преступников. Пожилой мужчина поверил телефонным мошенникам, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов. Подробности сообщили в столичной прокуратуре.

Всё началось с обычного звонка о доставке. Незнакомка попросила москвича назвать код из СМС якобы для получения заказа. Мужчина выполнил просьбу, после чего ему позвонил лжесиловик.

Новый собеседник заявил, что от имени пенсионера якобы перевели деньги на финансирование преступной деятельности. Чтобы избежать неприятностей и помочь правоохранителям задержать злоумышленников, мужчине предложили сотрудничество.

Поверив аферистам, пенсионер в течение десяти дней снимал накопления со своих банковских счетов и передавал наличные курьерам. Звонивший уверял, что все деньги обязательно вернут после завершения операции.

Однако на этом мошенники не остановились. Затем они убедили москвича, что для поимки преступников необходимо продать недвижимость и приобрести жильё подешевле. Мужчина последовал указаниям и передал вырученные от сделки деньги женщине-курьеру.

В результате общий ущерб превысил 12,9 миллиона рублей. Прокуратура Москвы контролирует установление причастных к преступлению.

Ранее Life.ru рассказывал, как 85-летний москвич лишился более 27 миллионов рублей после звонков мошенников. Аферисты также представлялись силовиками и убеждали мужчину помочь в поимке преступников. Под их давлением пенсионер продал автомобиль и гараж, занял деньги у знакомых и купил золото.