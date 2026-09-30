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Регион
Опубликовано 30 сентября, 16:58

Мошенники развели 14-летнюю дочь бывшего мэра Уфы на 22 миллиона рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

14-летняя дочь бывшего мэра Уфы Сергея Грекова передала мошенникам 22 млн рублей наличными, иностранную валюту и дорогостоящие часы, сообщил источник газеты «Известия».

Помимо рублей, злоумышленники получили 45 тысяч долларов и 145 тысяч евро. Среди похищенных ценностей также значатся часы Patek Philippe и Audemars Piguet. Отец девочки отказался комментировать произошедшее.

Экс-чиновник возглавил администрацию Уфы в 2021 году. В феврале 2022-го он покинул должность и стал полномочным представителем Башкортостана при президенте России.

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