Мошенники развели 14-летнюю дочь бывшего мэра Уфы на 22 миллиона рублей

14-летняя дочь бывшего мэра Уфы Сергея Грекова передала мошенникам 22 млн рублей наличными, иностранную валюту и дорогостоящие часы, сообщил источник газеты «Известия».

Помимо рублей, злоумышленники получили 45 тысяч долларов и 145 тысяч евро. Среди похищенных ценностей также значатся часы Patek Philippe и Audemars Piguet. Отец девочки отказался комментировать произошедшее.

Экс-чиновник возглавил администрацию Уфы в 2021 году. В феврале 2022-го он покинул должность и стал полномочным представителем Башкортостана при президенте России.

Ранее глава Лиги безопасного интернета сообщила о прекращении уголовного дела против 18-летней студентки, обманутой мошенниками. По её словам, аферисты полтора месяца контролировали девушку и заставили участвовать в преступлении под видом спецоперации по поимке злоумышленников.