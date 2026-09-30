Кладите трубку! Названы пять коронных фраз телефонных мошенников

Телефонные мошенники меняют легенды, но их выдают просьбы перевести деньги, раскрыть код или сохранить разговор в тайне, рассказал эксперт по информационной безопасности Никита Блисс. В беседе с RT он назвал пять фраз, после которых стоит положить трубку.

Требование «переведите деньги на безопасный счёт» однозначно указывает на обман: таких счетов не существует. Опасна и просьба «назовите код из смс». Комбинация подтверждает вход в личный кабинет, операцию или изменение данных. Ни банки, ни «Госуслуги», ни государственные службы не должны запрашивать её по телефону.

Фразой «на ваше имя оформляют кредит» злоумышленники пытаются вызвать страх и добиться перевода денег либо раскрытия данных карты. Аналогичную роль играет сообщение о якобы подозрительной операции по счёту. Если собеседник заявляет, что «нужно срочно установить приложение, чтобы защитить деньги», за этим может скрываться попытка получить удалённый доступ к смартфону и банковским приложениям.

А требование «никому не говорите о нашем разговоре — идёт секретная проверка» помогает изолировать человека от чужих советов. По оценке эксперта, секретность и спешка нужны, чтобы потенциальная жертва не успела обсудить происходящее с близкими или самостоятельно перезвонить в организацию.

Ранее МВД предупредило, что мошенники используют сведения о месте работы и номер СНИЛС для адресного обмана. На основе этих данных преступники создают поддельные рабочие чаты и придумывают истории о взломанных аккаунтах, повышая доверие к своей легенде.