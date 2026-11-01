Неизвестные попытались выманить у жительницы Чусового Пермского края 37 тысяч рублей, пообещав вернуть домой её бывшего мужа, признанного пропавшим без вести. Мошенники уверяли, что военнослужащий находится в «секретном полевом лагере», а для его освобождения достаточно оплатить дорогу. От перевода денег женщину в последний момент отговорили близкие, выяснил «Рен-ТВ».

Аферисты вышли на жительницу Прикамья после того, как она опубликовала сообщение о поисках бывшего мужа в тематической группе в Telegram. Сначала ей написала незнакомка, чей супруг якобы видел пропавшего бойца. По её версии, в лагере военнослужащих скрывают от командования, чтобы не отправлять на передовую.

Затем с женщиной связался человек, представившийся волонтёром Андреем. Он обещал оформить необходимые документы и организовать возвращение бойца, но торопил с оплатой. В противном случае мужчина, как пугал собеседник, мог вновь оказаться в зоне боевых действий.

Особую убедительность истории придавало то, что предполагаемый мошенник располагал личными данными женщины, сведениями о её детях и даже знал особые приметы пропавшего военнослужащего.

Позднее выяснилось, что с похожей историей столкнулась ещё одна семья, у которой за возвращение бойца потребовали уже 86 тысяч рублей. Теперь жительница Чусового намерена предупредить других родственников пропавших военнослужащих об этой схеме.

Ранее Life.ru рассказывал о предупреждении уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой, которая выступила против создания открытой базы пропавших бойцов. Омбудсмен объяснила, что доступные всем сведения могут облегчить работу аферистам. Вместо публичного реестра она предложила закрытый сервис, где родственники смогут получать информацию о ходе поисков после подтверждения родства.