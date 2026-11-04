Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук* обвинил бойцов «Азова»** в убийстве монаха Варсонофия (Турянского) на территории Святогорской лавры. Политик также заявил, что Владимир Зеленский лично покрывает преступление. Своими обвинениями экс-парламентарий поделился в соцсетях после скандала вокруг тайной пыточной под Киевом.

Мосийчук* заявил, что располагает достоверными сведениями о причастности военнослужащих «Азова»** к расправе над священнослужителем. При этом он назвал убийство ритуальным. Экс-депутат потребовал от командира 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов»** Дениса Прокопенко, известного под позывным Редис, публично назвать предполагаемых убийц и передать их правоохранительным органам.

Мосийчук* также напомнил, что в 2014 году непосредственно участвовал в создании добровольческого движения «Азов»**. По словам политика, теперь ему стыдно за деятельность формирования, к истокам которого он имел отношение.

Поводом для нового заявления стали события в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Там местные жители собрались возле частного дома, в котором могли незаконно удерживать и избивать людей. Позднее представители «Азова»** подтвердили, что здание использовалось подразделением Национальной гвардии.

Само убийство монаха произошло 23 августа. Тогда Life.ru сообщал, что группа неизвестных напала на насельников Свято-Успенской Святогорской лавры, в результате чего погиб монах Варсонофий, а ещё два человека получили тяжёлые ранения.

Преступление совершили около 11 часов утра возле Никольского храма. Раненый инок Григорий сумел добраться до братских корпусов и рассказать о нападении. Священнослужители вызвали полицию, после чего самостоятельно доставили пострадавших в больницу Славянска.

Помимо Григория, несколько ножевых ранений получил проживавший в обители беженец Андрей Кириенко. У обоих пострадавших были повреждены лёгкие. Позднее мужчин перевезли для дальнейшего лечения в Харьков. Варсонофий погиб от сквозного огнестрельного ранения головы и шеи.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.