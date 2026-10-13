Москалькова получила новую должность после ухода с поста омбудсмена

Бывший уполномоченный по правам человека в России, депутат Госдумы от «Единой России» Татьяна Москалькова назначена полномочным представителем нижней палаты парламента в Конституционном суде РФ. Постановление приняли на пленарном заседании.

«Возложить функции полномочного представителя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации в Конституционном суде Российской Федерации на депутата Государственной думы Москалькову Татьяну Николаевну», — говорится в документе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал назначение признанием заслуг Москальковой и её предыдущей работы. По его словам, её кандидатуру положительно восприняли и в Конституционном суде.

«Татьяна Николаевна хорошо известна и взаимодействовала с Конституционным судом. И имеет там авторитет», — отметил Володин.

Полпред представляет правовую позицию Госдумы в Конституционном суде. По регламенту эту должность может занимать депутат, имеющий учёную степень по юридической специальности. Срок его полномочий не может превышать срок работы Госдумы девятого созыва. Накануне кандидатуру Москальковой предложила комиссия палаты по регламенту.

В связи с новой должностью Москалькова должна перейти из комитета по уголовному и административному законодательству в комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству. Пост уполномоченного по правам человека она занимала с 2016 года до апреля 2026-го. Ранее Москалькова была депутатом Госдумы V и VI созывов, а в 2026 году вернулась в нижнюю палату парламента.