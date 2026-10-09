Московские врачи обнаружили челюсть с зубами в яичнике пациентки

Московские хирурги удалили из яичника 25-летней пациентки необычную тератому, внутри которой обнаружили фрагмент челюсти с зубами и костную ткань. Об этом сообщили в столичном Департаменте здравоохранения.

Тератома, которую московские врачи обнаружили в яичнике пациентки. Фото © Telegram / «Московская медицина»

Девушка около месяца испытывала тянущие боли внизу живота и обратилась в больницу имени Ерамишанцева. УЗИ показало девятисантиметровое новообразование в левом яичнике.

Операцию провели лапароскопически — через небольшие проколы. Уже во время вмешательства врачи обнаружили внутри кисты костную ткань и фрагмент челюсти с зубами. Одновременно у пациентки выявили непроходимость маточных труб.

«Тератома — это врождённая киста, которая развивается из зародышевых клеток. Внутри могут быть волосы, кожа, жир, кости, редко зубы. Но целая челюсть с зубами — случай уникальный даже для опытных хирургов. Такое в своей практике встретил впервые», — рассказал лечащий врач — акушер-гинеколог Ара Торгомян.

Операция продолжалась два часа. Медики удалили кисту, сохранили здоровую ткань яичника и восстановили проходимость маточных труб. Последующее гистологическое исследование подтвердило, что опухоль была доброкачественной. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо.

Ранее в Москве хирурги удалили из носа 15-летнего подростка выросший там зуб. Как пояснил хирург-оториноларинголог, это оказалась тератома — эмбрионально-клеточная опухоль, в которой могут присутствовать элементы тканей, нехарактерные для данной области.