Не в глаз, а в клык: У подростка зуб прорезался прямо под верхним веком

У 16-летнего подростка из Индии врачи обнаружили зрелый клык в верхней части глазницы. Редкий клинический случай описан в журнале Ophthalmology.

У 16-летнего подростка в Индии под верхним веком вырос клык. Фото © Ophthalmology

Мальчик обратился к врачам из-за безболезненной припухлости левого верхнего века, которая сохранялась около месяца. При осмотре специалисты заметили два твёрдых белых выступа.

Компьютерная томография показала структуру с характерными для зуба коронкой и корнем. Она исходила от верхней стенки глазницы и выступала в ткани века. Хирурги удалили образование и выяснили, что это полноценный зрелый клык. Признаков тератомы или других подобных образований врачи не обнаружили.

Такое явление называют эктопическим зубом — он развивается не на своём обычном месте. Подобные зубы раньше находили в носовой полости, околоносовых пазухах и других необычных участках, однако расположение в верхней части глазницы встречается исключительно редко.

В августе Life.ru рассказывал о другом необычном стоматологическом случае: москвичка 15 лет прожила с фрагментом зуба в гайморовой пазухе. Осколок обнаружили только после КТ, а женщина предположила, что он остался после удаления зуба ещё в подростковом возрасте