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26 августа, 08:37

Стоматолог оставил часть зуба в голове москвички, а она узнала об этом спустя 15 лет

Baza: Москвичка 15 лет прожила с осколком зуба в гайморовой пазухе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

30-летняя москвичка Мария спустя 15 лет после похода к стоматологу обнаружила на КТ фрагмент зуба в гайморовой пазухе. Женщина предполагает, что он оказался там ещё во время удаления верхней «семёрки», сообщает Baza.

По словам Марии, зуб ей удаляли в подростковом возрасте в одной из столичных стоматологий. Во время процедуры она услышала резкий щелчок и почувствовала, будто инструмент провалился внутрь. Врач тогда объяснил пациентке, что случайно повредил стенку гайморовой пазухи, после чего закончил удаление и отпустил её домой.

Лишь через полтора десятилетия на КТ женщина заметила в пазухе фрагмент, который, по её версии, является частью удалённого зуба. Мария утверждает, что за это время он изменился и частично оказался окружён тканями.

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Кроме того, по словам москвички, на снимке обнаружился пломбировочный материал уже в другой гайморовой пазухе. Она предполагает, что он мог попасть туда при лечении другого зуба в той же клинике.

Последние несколько лет Мария сталкивается с проблемами со здоровьем и допускает, что они могут быть связаны с инородным телом. Врачи предупредили её о возможном воспалительном процессе, в том числе грибковом. Однако подтверждённой причины её жалоб в представленном описании обследования нет.

Документы о лечении 15-летней давности у женщины не сохранились. Найти старую бумажную медицинскую карту клиники ей также не удалось.

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Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Москве: после удаления зуба у пациентки развился гнойный гайморит, а обследование выявило в пазухе инородное тело. Женщине потребовалась операция.

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Марина Фещенко
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