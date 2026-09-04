Московский бюджет, дагестанский прайс: Как «процедурщицы» экономят на пластике в горах

До миллиона рублей может составить разница в стоимости комплексного преображения в Москве и Махачкале. Этим начали пользоваться девушки, которых Mash называет «процедурщицами»: деньги у обеспеченных поклонников они просят по столичным расценкам, а операции делают в Дагестане.

По подсчётам канала, увеличение груди в Москве стоит от 700 тысяч рублей, а в Махачкале — около 400 тысяч. Липосакция обойдётся соответственно в 150 и 50 тысяч, липофилинг ягодиц — в 1,2 млн и 600 тысяч, RF-лифтинг — в 50 и 28 тысяч рублей.

Самая заметная разница оказалась в стоимости виниров: 2,5 млн рублей против 900 тысяч. Комплекс из ботокса, увеличения губ, филлеров, аппаратных процедур и инъекций оценивается в столице в 200–250 тысяч, а в Махачкале — в 100–120 тысяч.

По словам начинающих эскортниц, схема проста: получить от «папика» бюджет на одну дорогую московскую операцию, а на юге за те же деньги сделать сразу несколько процедур. Образ девушки якобы помогает повысить её гонорар и привлечь более состоятельного покровителя.

Более доступные цены в Дагестане могут быть связаны с высокой конкуренцией среди клиник и косметологов. Регион уже по праву получил статус «столицы пластической хирургии».

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