Московское «Динамо» впервые выиграло чемпионат России по регби
Эдуард Фуше. Обложка © Telegram / РК «Динамо-Москва»
Московское «Динамо» впервые в истории стало чемпионом России по регби, победив казанскую «Стрелу — Ак Барс» со счётом 26:20. Финальный матч прошёл 18 октября на столичном стадионе «Москвич».
Бело-голубые взяли реванш у казанского клуба за поражение в решающем матче прошлого сезона. Тогда «Стрела — Ак Барс» обыграла москвичей со счётом 32:30 и впервые завоевала чемпионский титул.
Победа позволила «Динамо» оформить своеобразный требл: ранее в этом сезоне столичная команда уже выиграла Кубок и Суперкубок России. Кроме того, москвичи завершили регулярную часть чемпионата на первом месте.
Бронзовые медали достались красноярскому «Енисею-СТМ», который в матче за третье место разгромил земляков из «Красного Яра» со счётом 52:24.
Несмотря на смену чемпиона, самой титулованной командой российского регби остаётся «Енисей-СТМ». На счету красноярского клуба 13 побед в национальном первенстве.
Ранее Life.ru сообщал, что российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прервал шестиматчевую безголевую серию, оформив дубль в матче НХЛ против «Ванкувера». Благодаря двум шайбам россиянина «Тампа» отыгралась со счёта 0:2 и одержала победу — 4:2. После восьми матчей сезона на счету Кучерова было десять очков — три гола и семь результативных передач.