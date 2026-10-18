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Регион
Опубликовано 18 октября, 15:06

Московское «Динамо» впервые выиграло чемпионат России по регби

Эдуард Фуше. Обложка © Telegram / РК «Динамо-Москва»

Эдуард Фуше. Обложка © Telegram / РК «Динамо-Москва»

Московское «Динамо» впервые в истории стало чемпионом России по регби, победив казанскую «Стрелу — Ак Барс» со счётом 26:20. Финальный матч прошёл 18 октября на столичном стадионе «Москвич».

Бело-голубые взяли реванш у казанского клуба за поражение в решающем матче прошлого сезона. Тогда «Стрела — Ак Барс» обыграла москвичей со счётом 32:30 и впервые завоевала чемпионский титул.

Победа позволила «Динамо» оформить своеобразный требл: ранее в этом сезоне столичная команда уже выиграла Кубок и Суперкубок России. Кроме того, москвичи завершили регулярную часть чемпионата на первом месте.

Бронзовые медали достались красноярскому «Енисею-СТМ», который в матче за третье место разгромил земляков из «Красного Яра» со счётом 52:24.

Несмотря на смену чемпиона, самой титулованной командой российского регби остаётся «Енисей-СТМ». На счету красноярского клуба 13 побед в национальном первенстве.

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Юрий Лысенко
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