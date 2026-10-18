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Опубликовано 18 октября, 04:15

Сафонов сделал семь сейвов и стал лучшим игроком матча ПСЖ со «Страсбуром»

Матвей Сафонов. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / PSG - Paris Saint-Germain

Матвей Сафонов. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / PSG - Paris Saint-Germain

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал лучшим игроком матча седьмого тура чемпионата Франции против «Страсбура». Вратарь совершил семь сейвов и помог парижанам одержать волевую победу со счётом 3:1. Встреча состоялась 17 октября.

Хозяева открыли счёт на 17-й минуте благодаря голу Джованни Рейны и удерживали преимущество большую часть игры. Сафонов несколько раз спас команду от второго пропущенного мяча, в том числе отразив опасный удар головой во втором тайме.

Переломить ход встречи парижанам удалось лишь на 77-й минуте, когда Илья Забарный сравнял счёт. Спустя восемь минут Усман Дембеле вывел гостей вперёд, а уже в компенсированное время Дезире Дуэ установил окончательный результат.

По данным статистического сервиса Opta, семь отражённых ударов стали для Сафонова вторым результатом в матчах французского чемпионата. Больше — восемь сейвов — россиянин совершил лишь во встрече с «Лансом» 13 мая 2026 года, которую ПСЖ выиграл со счётом 2:0.

В нынешнем сезоне 27-летний голкипер провёл 11 матчей, пропустил 14 мячей и один раз сохранил ворота в неприкосновенности. По оценке Sofascore, за игру со «Страсбуром» Сафонов получил 8,5 балла и оказался лучшим футболистом встречи.

Экс-футболист сборной РФ Деменко заявил, что игра Сафонова вызывает гордость
Экс-футболист сборной РФ Деменко заявил, что игра Сафонова вызывает гордость

Ранее Сафонов назвал игру ПСЖ с «Манчестер Сити» суперматчем. Игра в рамках общего этапа Лиги чемпионов прошла в Манчестере и завершилась победой парижан со счётом 4:2.

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Артур Лапсаков
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