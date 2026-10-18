Сафонов сделал семь сейвов и стал лучшим игроком матча ПСЖ со «Страсбуром»

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал лучшим игроком матча седьмого тура чемпионата Франции против «Страсбура». Вратарь совершил семь сейвов и помог парижанам одержать волевую победу со счётом 3:1. Встреча состоялась 17 октября.

Хозяева открыли счёт на 17-й минуте благодаря голу Джованни Рейны и удерживали преимущество большую часть игры. Сафонов несколько раз спас команду от второго пропущенного мяча, в том числе отразив опасный удар головой во втором тайме.

Переломить ход встречи парижанам удалось лишь на 77-й минуте, когда Илья Забарный сравнял счёт. Спустя восемь минут Усман Дембеле вывел гостей вперёд, а уже в компенсированное время Дезире Дуэ установил окончательный результат.

По данным статистического сервиса Opta, семь отражённых ударов стали для Сафонова вторым результатом в матчах французского чемпионата. Больше — восемь сейвов — россиянин совершил лишь во встрече с «Лансом» 13 мая 2026 года, которую ПСЖ выиграл со счётом 2:0.

В нынешнем сезоне 27-летний голкипер провёл 11 матчей, пропустил 14 мячей и один раз сохранил ворота в неприкосновенности. По оценке Sofascore, за игру со «Страсбуром» Сафонов получил 8,5 балла и оказался лучшим футболистом встречи.