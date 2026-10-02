Москва готова к диалогу: Песков ответил на предложения Турции о переговорах по Чёрному морю

Москва не исключает переговоров по безопасности в Чёрном море, однако предметного диалога по конкретным двусторонним соглашениям сейчас нет. Позицию российской стороны обозначил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля отреагировал на публикации о возможной новой инициативе Турции и ООН. Согласно появившимся сообщениям, Анкара и международная организация якобы работают над организацией контактов России и Украины по прекращению огня в черноморской акватории.

«Российская сторона всегда открыта к переговорам», — сказал Песков.

Напомним, информацию о планах Турции и ООН организовать переговоры с участием России и Украины передавал Bloomberg. По мнению агентства, встречи могут пройти в первой половине октября. Одной из причин активизации переговоров стал резкий рост мировых цен на продовольствие. Посредническую роль, как утверждает собеседник Bloomberg, также играет швейцарская неправительственная организация «Центр гуманитарного диалога».