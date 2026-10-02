Москва готова к диалогу: Песков ответил на предложения Турции о переговорах по Чёрному морю
Песков заявил о готовности России к переговорам по Чёрному морю
Обложка © Life.ru
Москва не исключает переговоров по безопасности в Чёрном море, однако предметного диалога по конкретным двусторонним соглашениям сейчас нет. Позицию российской стороны обозначил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля отреагировал на публикации о возможной новой инициативе Турции и ООН. Согласно появившимся сообщениям, Анкара и международная организация якобы работают над организацией контактов России и Украины по прекращению огня в черноморской акватории.
«Российская сторона всегда открыта к переговорам», — сказал Песков.
Напомним, информацию о планах Турции и ООН организовать переговоры с участием России и Украины передавал Bloomberg. По мнению агентства, встречи могут пройти в первой половине октября. Одной из причин активизации переговоров стал резкий рост мировых цен на продовольствие. Посредническую роль, как утверждает собеседник Bloomberg, также играет швейцарская неправительственная организация «Центр гуманитарного диалога».
Больше новостей о международных конфликтах, дипломатии и переговорах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.