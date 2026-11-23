Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром двустороннее сотрудничество и актуальные международные вопросы. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Россия и Индия поддерживают регулярный политический диалог на уровне руководителей государств и внешнеполитических ведомств. Страны взаимодействуют в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других международных объединений.

Ранее Life.ru рассказывал о дипломатических контактах Нью-Дели с Москвой и Киевом перед переговорами в Абу-Даби. Премьер-министр Нарендра Моди обсудил с Владимиром Зеленским перспективы урегулирования украинского конфликта и подтвердил готовность Индии содействовать поиску мирного решения. Джайшанкар тогда уточнил, что его беседа с Лавровым 9 ноября также затрагивала украинскую проблематику и дипломатические усилия.