Москва и Нью-Дели сверили позиции: Лавров назвал темы переговоров с Джайшанкаром
Лавров обсудил с главой МИД Индии двусторонние и международные вопросы
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром двустороннее сотрудничество и актуальные международные вопросы. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по актуальным международным темам», — говорится в сообщении МИД РФ.
Россия и Индия поддерживают регулярный политический диалог на уровне руководителей государств и внешнеполитических ведомств. Страны взаимодействуют в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других международных объединений.
Ранее Life.ru рассказывал о дипломатических контактах Нью-Дели с Москвой и Киевом перед переговорами в Абу-Даби. Премьер-министр Нарендра Моди обсудил с Владимиром Зеленским перспективы урегулирования украинского конфликта и подтвердил готовность Индии содействовать поиску мирного решения. Джайшанкар тогда уточнил, что его беседа с Лавровым 9 ноября также затрагивала украинскую проблематику и дипломатические усилия.