Последние восемь российских моряков покинули арестованный в Индии танкер Unity после нескольких месяцев вынужденного пребывания на борту. Судно официально передали под управление индийской команды, а россияне готовятся к возвращению домой. Об этом ТАСС сообщили в генеральном консульстве РФ в Калькутте.

Передача танкера состоялась 23 ноября в 16:30 по местному времени (14:00 мск). На борт прибыл назначенный индийской стороной капитан вместе с новым экипажем, который принял управление судном.

«Сменившийся экипаж — восемь граждан России и один гражданин Египта — в настоящее время перевозится на берег», — уточнили в дипломатическом представительстве.

Покинувшие танкер моряки должны вылететь из аэропорта Бхубанешвар 24 ноября. Согласно планам, до конца 25 ноября они доберутся домой. Таким образом, завершится возвращение последней группы членов экипажа, которые оставались на борту задержанного судна.

Танкер Unity под флагом Камеруна находился под арестом у индийского порта Парадип с 11 мая. Причиной задержания стал финансовый спор между компаниями, зарегистрированными в ОАЭ. При этом претензий к самим морякам индийские власти не предъявляли, однако долгое время не разрешали им покинуть судно без прибытия сменной команды.

За месяцы вынужденного пребывания на борту экипаж столкнулся с нехваткой продуктов и питьевой воды, задержками зарплаты и техническими неисправностями. В октябре Высокий суд индийского штата Одиша обязал власти принять меры для возвращения моряков на родину. Первые группы начали покидать Unity в конце октября.

Ранее Life.ru сообщал о возвращении в Россию ещё семи членов экипажа арестованного танкера Unity. Они прибыли на родину 5 ноября после нескольких месяцев ожидания. Тогда на борту оставались восемь россиян и один гражданин Египта, для которых индийские власти продолжали подбирать замену.