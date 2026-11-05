Танкер M/T ALYSSUM под российским флагом потерял ход из-за неисправности двигателя у берегов египетского Эль-Аламейна в Средиземном море. Судно удалось отбуксировать к Порт-Саиду, где специалисты проведут необходимый ремонт. Об этом сообщил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа.

С его слов, у танкера M/T ALYSSUM возникли неполадки с двигателем у берегов Эль-Аламейна. Его отбуксирован к Порт-Саиду, где уже отремонтируют. Длина M/T ALYSSUM составляет около 182 метров. Танкер ходит под российским флагом.

Для спасения судна задействовали буксир администрации Суэцкого канала. Ему пришлось преодолеть около 180 морских миль, чтобы доставить неисправный танкер к месту проведения ремонтных работ. Рабиа отметил, что специалисты ведомства готовы помогать экипажам судов при возникновении чрезвычайных ситуаций. По его словам, спасательные службы могут проводить операции не только непосредственно в Суэцком канале, но и за пределами его акватории.