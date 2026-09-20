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Регион
Опубликовано 20 сентября, 07:19

Москва и Вашингтон снова сядут за стол: В МИД назвали сроки встречи по «раздражителям»

Рябков: РФ и США встретятся по «раздражителям» в ближайшие недели

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Россия и США намерены в ближайшие недели провести новую встречу по устранению «раздражителей» в двусторонних отношениях. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, подобные российско-американские консультации уже приобрели в определённой степени регулярный характер. Москва считает их полезными и намерена продолжать этот формат.

При этом дипломат признал, что содержательное продвижение идёт медленнее, чем хотелось бы российской стороне.

«Тем не менее мы от этого не отказываемся, мы будем дальше двигаться», — подчеркнул Рябков.

Ещё в июне замглавы МИД говорил о некотором застое в диалоге по «раздражителям». По его оценке, после активного начала контактов в 2025 году стороны столкнулись с пробуксовками, а заметного прогресса удавалось добиться преимущественно по второстепенным вопросам.

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Ранее Life.ru сообщал, что Москва и Вашингтон продолжают обсуждать обмен задержанными и осуждёнными. В Кремле отмечали, что эта тема постоянно присутствует в двусторонних контактах России и США.

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Милена Скрипальщикова
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