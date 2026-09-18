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Опубликовано 18 сентября, 06:26

Подарок разжигателям войны: кому выгодно столкнуть США с Россией и Китаем

Посольство РФ: Ссора США с Россией и КНР выгодна только сторонникам эскалации

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Конфронтация Вашингтона одновременно с Москвой и Пекином невыгодна всем трём странам. Об этом говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в соцсети X.

«Крупная ссора с Россией и Китаем не выгодна ни для одной из сторон и играет на руку только евро-атлантическим разжигателям войны, стремящимся столкнуть Москву, Пекин и Вашингтон», — заявили в дипмиссии.

В посольстве призвали задуматься об этом тех, кто приветствует политическое наследие покойного сенатора Линдси Грэма*. Дипломаты также раскритиковали разработанный им законопроект об усилении санкций против России.

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Ранее Life.ru сообщал о реакции Китая на принятый Конгрессом США санкционный законопроект. В МИД КНР заявили, что Пекин выступает против давления на нормальное торгово-экономическое сотрудничество Китая с другими государствами.

* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Наталья Афонина
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