Подарок разжигателям войны: кому выгодно столкнуть США с Россией и Китаем

Конфронтация Вашингтона одновременно с Москвой и Пекином невыгодна всем трём странам. Об этом говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в соцсети X.

«Крупная ссора с Россией и Китаем не выгодна ни для одной из сторон и играет на руку только евро-атлантическим разжигателям войны, стремящимся столкнуть Москву, Пекин и Вашингтон», — заявили в дипмиссии.

В посольстве призвали задуматься об этом тех, кто приветствует политическое наследие покойного сенатора Линдси Грэма*. Дипломаты также раскритиковали разработанный им законопроект об усилении санкций против России.

Ранее Life.ru сообщал о реакции Китая на принятый Конгрессом США санкционный законопроект. В МИД КНР заявили, что Пекин выступает против давления на нормальное торгово-экономическое сотрудничество Китая с другими государствами.

* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.