Сигнал для России: Профессор объяснил, почему США решили снять санкции с Белоруссии

Частичное снятие американских санкций с Белоруссии и разморозка её активов призваны послать сигнал России, уверен профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

По его словам, уступками Минску Вашингтон демонстрируют Москве, что может достаточно быстро отменить отдельные ограничения. В первую очередь речь идёт о санкционных мерах в энергетике.

«Демонстративное, но медленное смягчение санкционного режима против Белоруссии должно, по мнению Вашингтона, повлиять на дипломатический курс России по отношению к коллективному Западу», — заявил эксперт в беседе с «Лентой.ру».

Ранее спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул объявил, что Вашингтон снимет санкции с ОАО «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром». Дипломат также сообщил, что стороны продолжат обсуждать оставшиеся вопросы.