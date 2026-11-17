Москву к вечеру 18 ноября может укрыть временный снежный покров толщиной от двух до четырёх сантиметров. Несмотря на плюсовую температуру, осадки не успеют быстро растаять. Такой прогноз представила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своём Telegram-канале.

По словам метеоролога, снег с дождём начнётся в Московском регионе в ночь на среду и продолжится днём. Даже при положительных показаниях термометров на улицах столицы может сформироваться небольшой белый слой.

«Для этих чисел ноября это обычное явление», — подчеркнула синоптик.

Позднякова напомнила, что годом ранее похожая погода установилась 15 ноября. Тогда высота снежного покрова достигла четырёх сантиметров, а полностью он исчез лишь спустя трое суток. В нынешнем сезоне осадки также окажутся кратковременными и не ознаменуют приход устойчивой зимы.

Особую осторожность специалист посоветовала проявить автомобилистам, которые пока не установили зимние шины. Им лучше на несколько дней отказаться от необязательных поездок, прежде всего за пределы города.