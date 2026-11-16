В Москве ночь на 16 ноября оказалась одной из самых тёплых для этой даты за последние 78 лет. На метеостанции ВДНХ температура не опустилась ниже +3,8 градуса — почти на шесть градусов выше климатической нормы. Об этом ИС «Вести» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Однако уже в середине недели тепло сменится снегом. По прогнозу синоптика, в ночь на среду, 18 ноября, с приближением североатлантического циклона температура опустится до −3…0 градусов. На земле может появиться временный снежный покров толщиной 1–3 сантиметра.

Перед этим, во вторник, 17 ноября, ночью ожидается от −2 до +1 градуса, днём — от 0 до +3. К вечеру среды снег начнёт смешиваться с дождём. В четверг, 19 ноября, вновь потеплеет: Тишковец прогнозирует +1…+4 градуса ночью и +4…+7 днём. Тёплый сектор циклона принесёт затяжные дожди, а выпавший снег растает.

По оценке специалиста, неделя с 16 по 22 ноября, вероятно, станет последней относительно тёплой в этом году. В воскресенье он ожидает похолодание и переход осадков в дождь со снегом и снег.

Ранее Life.ru рассказывал, почему ноябрьский снег в Москве быстро тает. При температуре около нуля он может ненадолго задерживаться на газонах, крышах и автомобилях, однако дневное тепло и дожди мешают формированию устойчивого покрова.