Почти половина москвичей за последний год открыла для себя хотя бы один незнакомый район столицы. При этом лишь 11% жителей утверждают, что успели побывать во всех частях города. Такие результаты показал опрос сервиса бронирования экскурсий «Трипстер», в котором участвовали 1100 человек. Результаты исследования есть в распоряжении Life.ru.

Для многих Москва по-прежнему ограничивается привычными маршрутами. Так, 19% опрошенных признались, что лучше всего знают собственный район и центр. Впрочем, интерес к другим уголкам столицы есть: 55% жителей хотели бы больше узнавать об архитектуре и особенностях разных мест.

Не меньше внимания привлекает история знакомых улиц — её предпочитают изучать 42% респондентов. Каждому четвёртому интересны места, связанные с фильмами, книгами и музыкой. А 47% участников исследования хотели бы увидеть город во время вечерней или ночной экскурсии.

Чаще всего на новые впечатления москвичей вдохновляют друзья и знакомые. По 64% опрошенных отметили, что охотнее пробуют непривычные занятия по приглашению близких или после их рекомендации. Специального повода, например праздника или дня рождения, ждут только 12%.

На городской досуг жители готовы выделять заметную часть бюджета. Каждый четвёртый тратит на кафе, кино, экскурсии и мероприятия от пяти до десяти тысяч рублей в месяц, а 22% — ещё больше. При неожиданном денежном поступлении, например премии, 53% предпочитают потратить хотя бы часть средств на впечатления или небольшую поездку.

При этом 35% москвичей за последний год попробовали новое для себя занятие. А 34% признались, что к вечеру воскресенья чувствуют себя отдохнувшими и полными свежих впечатлений. Среди участников опроса из других регионов такой ответ дали лишь 20%.

В целом результаты исследования показывают, что жителям интересно открывать Москву с непривычной стороны, даже если для этого нужно всего лишь выйти за пределы своего района.

Ранее Life.ru собрал подборку мест, куда можно отправиться с детьми во время осенних каникул в Москве. Среди вариантов оказались Московский планетарий, Дарвиновский музей, «Робостанция» и центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Издание также предложило объединять несколько соседних площадок в один маршрут, чтобы не тратить выходной на дорогу через весь город. В подборку вошли как платные развлечения, так и бесплатные экспозиции, в частности Музей ВДНХ.