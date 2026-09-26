Москва пережила самый холодный день сентября

Москва пережила самый холодный день с начала осени. В пятницу, 25 сентября, температура воздуха в столице не поднялась выше +12,2 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Отмечу, что как и ожидалось, минувшая пятницу в столице стала самым холодным днём с начала осени — по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, максимум составил всего +12,2 градусов», — написал он.

Такие показатели зафиксировала главная городская метеостанция на ВДНХ. По словам синоптика, именно пятница стала наиболее холодным днём нынешнего осеннего сезона, что совпало с его ожиданиями.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что с началом октября Москва может получить до десяти суток сухой и тёплой погоды — «старое» бабье лето принесёт до +18 градусов. Из-за мощного блокирующего антициклона осадков не ожидается, давление поднимется до 765 мм ртутного столба, ночью будет +3…+8, днём +13…+18. Тишковец назвал это «вершиной идеальной осени».