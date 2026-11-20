Москва побелеет за выходные: К понедельнику сугробы вырастут до пяти сантиметров
Сугробы до пяти сантиметров вырастут в Москве и Подмосковье к понедельнику
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Снежный покров высотой до пяти сантиметров может сформироваться в Москве и Подмосковье уже к понедельнику, 23 ноября. Такой прогноз дала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с РИА «Новости».
Снегопады ожидаются в столичном регионе в воскресенье, 22 ноября. В этот день высота снежного покрова составит около одного-двух сантиметров, а к началу рабочей недели увеличится до пяти.
При этом сильных морозов сразу не ожидается. В воскресенье и понедельник температура воздуха будет держаться в пределах от нуля до плюс двух градусов. Однако уже со вторника, 24 ноября, начнётся похолодание до минус пяти.
Ранее Life.ru сообщал о снегопаде, который должен был принести Москве до трёх сантиметров снега 18 ноября. По прогнозу синоптика Евгения Тишковца, последующее потепление должно было растопить выпавший снег к пятнице, 20 ноября.