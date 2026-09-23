Москва поделится офисами: Восемь крупных холдингов готовят к переезду в регионы

Минэкономразвития выделило восемь крупных холдингов, часть функций которых может быть перенесена из Москвы в регионы. В перечень вошли, помимо прочих «Почта России», «Транснефть», «Россети», «Роснефть», «Интер РАО» и «Зарубежнефть», сообщил глава ведомства Максим Решетников на совещании у президента России.

Для отбора компаний министерство установило два основных критерия. В столице у структуры должно работать не менее двух тысяч человек, при этом она не должна относиться к оборонно-промышленному комплексу. Предприятия ОПК решили не затрагивать, чтобы не нарушать их текущую работу.

В восьми рассматриваемых холдингах насчитывается около 250 московских организаций, где в общей сложности заняты порядка 270 тысяч человек. Однако Решетников уточнил, что далеко не все эти сотрудники выполняют управленческие функции.

Поэтому полного переезда штаб-квартир речь, как правило, не идёт. Власти намерены определить подразделения, перевод которых в субъекты РФ будет экономически оправдан и не создаст проблем с доступом к необходимой столичной инфраструктуре.

Ранее Life.ru писал, что глава РФ Владимир Путин призвал активнее переносить подразделения крупных госкомпаний из Москвы в регионы. По словам президента, такой подход должен способствовать появлению новых рабочих мест, развитию бизнеса на местах и росту региональных доходов.