Посол России в Австрии Андрей Грозов во время беседы в австрийском МИД напомнил о неоднократных рекомендациях Москвы иностранным гражданам и зарубежным дипломатическим миссиям покинуть Киев. Об этом дипломат рассказал РИА «Новости».

Грозов был приглашён в министерство иностранных дел Австрии после повреждения здания австрийского посольства в украинской столице. Ранее австрийские власти обвинили Россию в причастности к инциденту.

«Особо подчеркнул, что зарубежным дипмиссиям и иностранным гражданам неоднократно давались рекомендации российской стороны покинуть столицу и воздержаться от посещения Украины», — заявил посол.

Ранее посольство России в Австрии отвергло обвинения в нанесении ударов по дипломатическим представительствам. В российской дипмиссии заявили, что Москва предупреждала иностранцев об опасности пребывания на Украине.