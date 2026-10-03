Москва пригрозила ответными мерами на попытки Австралии изъять российские активы

Москва рассматривает возможную конфискацию замороженных российских активов в Австралии как посягательство на государственную собственность и готовит правовые меры защиты своих интересов. Об этом газете «Известия» сообщили в посольстве РФ в Канберре.

В дипломатическом представительстве заявили, что решение об изъятии российских суверенных средств станет основанием для ответных действий со стороны России. Москва намерена использовать предусмотренные законом механизмы для защиты своей собственности.

Обсуждение конфискации в Австралии продолжается несколько лет. В докладах комитета сената по иностранным делам, обороне и торговле, опубликованных в сентябре 2024 года и августе 2026-го, правительству рекомендовали проработать возможность создания соответствующей законодательной базы. Параллельно между Россией и Австралией сохраняется имущественный спор вокруг участка в Канберре. Земля предназначалась для строительства нового комплекса российского посольства, однако договор аренды был расторгнут.

А ранее Euroclear Bank подал кассационную жалобу на решение двух российских арбитражных судов по иску Банка России о возмещении убытков в размере около €200 млрд. Жалоба поступила в Арбитражный суд Москвы 24 сентября. Сейчас Euroclear пытается оспорить решение, которое уже вступило в силу. Суд первой инстанции удовлетворил требования российского регулятора 15 мая и постановил взыскать с европейского депозитария €200 млрд убытков. Активы Банка России были заморожены в 2022 году, и основная их часть — около €200 млрд, включая упущенную выгоду, находится в депозитарии Euroclear.