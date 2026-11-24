За последние 30 лет в Москве температура выросла примерно на 1,5 градуса. Ещё на столько же столица может потеплеть в ближайшие десятилетия, рассказал климатолог Владимир Семёнов.

Как пишет «Вечерняя Москва», директор Института физики атмосферы РАН считает, что в будущем последствия изменения климата будут по-разному проявляться в российских регионах. Если человечество продолжит агрессивно наращивать сжигание топлива, к концу века температура может вырасти ещё сильнее. При более умеренном сценарии рост тоже продолжится, но будет менее резким.

По словам учёного, наиболее тревожные изменения уже заметны на юге страны. Через полвека пять самых жарких дней современного лета в этих регионах могут соответствовать температурам около 45–50 градусов.

Семёнов также указал на продолжающееся опустынивание в Калмыкии и Астраханской области. Отдельные риски он видит и для Калининградской области, на которую в перспективе может повлиять повышение уровня Мирового океана.

При этом на Кавказе зимой, по оценке климатолога, осадков становится больше. Для горнолыжных курортов это может оказаться скорее плюсом, хотя в целом изменение климата усиливает погодные контрасты и нагрузку на инфраструктуру.

Таким образом, речь идёт не просто о более тёплой погоде, а о заметной перестройке климатических условий в разных частях страны. Где-то это будет выражаться в более мягких зимах, а где-то — в засухе, жаре и росте природных рисков.