К концу XXI века лето в Москве может растянуться на пять месяцев, а привычная морозная зима станет короткой и малоснежной. Такой прогноз сделал академик РАН, профессор МЭИ Владимир Клименко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По оценке учёного, летняя погода в столице будет сохраняться практически с мая по сентябрь. Зимой же москвичи станут чаще сталкиваться с оттепелями и отсутствием устойчивого снежного покрова. Клименко связывает такие изменения с глобальным потеплением, которое особенно заметно в северных широтах.

«Вот сейчас этот вечный холод отступает», — отметил климатолог, говоря о привычном представлении России как страны суровых морозов.

Специалист считает, что повышение температуры продолжится как минимум до конца столетия. Хотя более продолжительное лето может показаться россиянам приятным изменением, потепление несёт и дополнительные риски. В частности, оно способно изменить характер осадков, а таяние вечной мерзлоты — создать проблемы для зданий и другой инфраструктуры.