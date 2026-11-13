«Зима близко» — больше не про Москву: Климатолог предсказал столице дефицит снега
Климатолог Клименко: Лето в Москве к концу века может длиться по пять месяцев
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
К концу XXI века лето в Москве может растянуться на пять месяцев, а привычная морозная зима станет короткой и малоснежной. Такой прогноз сделал академик РАН, профессор МЭИ Владимир Клименко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
По оценке учёного, летняя погода в столице будет сохраняться практически с мая по сентябрь. Зимой же москвичи станут чаще сталкиваться с оттепелями и отсутствием устойчивого снежного покрова. Клименко связывает такие изменения с глобальным потеплением, которое особенно заметно в северных широтах.
«Вот сейчас этот вечный холод отступает», — отметил климатолог, говоря о привычном представлении России как страны суровых морозов.
Специалист считает, что повышение температуры продолжится как минимум до конца столетия. Хотя более продолжительное лето может показаться россиянам приятным изменением, потепление несёт и дополнительные риски. В частности, оно способно изменить характер осадков, а таяние вечной мерзлоты — создать проблемы для зданий и другой инфраструктуры.
Ранее Life.ru сообщал, что московские зимы в ближайшие 10–20 лет могут стать более слякотными. Климатолог Александр Чернокульский предупредил об учащении оттепелей и сокращении снежного покрова. При этом сильные морозы и снегопады полностью не исчезнут, а чередование потеплений с заморозками может привести к более частому образованию гололедицы.