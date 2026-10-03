Москва уйдёт в минус: Мороз до −5 °C ударит по столичному региону
Гидрометцентр предупредил о морозе до −5 °C в Москве и области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Ночь на 4 октября принесёт в Московский регион морозы: в отдельных районах области температура опустится до −5 °C, а в столице — до −3 °C. Об этом предупредили в Гидрометцентре России.
В целом по Москве синоптики ожидают от +1 до +3 °C, однако местами столбики термометров уйдут в минус. В Подмосковье температура составит от −2 до +3 °C, а в отдельных районах похолодает до −5 °C.
Ночь пройдёт без осадков при слабом ветре. Днём 4 октября заметно потеплеет: в Москве воздух прогреется до +11…+13 °C, по области — до +9…+14 °C. Существенных осадков также не ожидается.
Уже в ночь на 5 октября холода отступят. В Москве прогнозируется +6…+8 °C, в Московской области — +3…+8 °C, а днём температура поднимется до +13…+15 °C.
В начале сентября синоптик Евгений Тишковец уже предупреждал о первых заморозках в Московском регионе. Ночь на 30 сентября обновила осенний температурный минимум: тогда на главной метеостанции столицы зафиксировали +4,4 °C, местами температура уже опускалась ниже нуля.
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