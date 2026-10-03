Москва уйдёт в минус: Мороз до −5 °C ударит по столичному региону

Ночь на 4 октября принесёт в Московский регион морозы: в отдельных районах области температура опустится до −5 °C, а в столице — до −3 °C. Об этом предупредили в Гидрометцентре России.

В целом по Москве синоптики ожидают от +1 до +3 °C, однако местами столбики термометров уйдут в минус. В Подмосковье температура составит от −2 до +3 °C, а в отдельных районах похолодает до −5 °C.

Ночь пройдёт без осадков при слабом ветре. Днём 4 октября заметно потеплеет: в Москве воздух прогреется до +11…+13 °C, по области — до +9…+14 °C. Существенных осадков также не ожидается.

Уже в ночь на 5 октября холода отступят. В Москве прогнозируется +6…+8 °C, в Московской области — +3…+8 °C, а днём температура поднимется до +13…+15 °C.