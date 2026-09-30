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Опубликовано 30 сентября, 11:45

Ночь на 30 сентября обновила осенний температурный минимум в Москве

Леус: В ночь на 30 сентября температура в Москве опустилась до +4,4 градуса

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ночь на 30 сентября стала самой холодной в Москве с начала осени, а температура воздуха опустилась до +4,4 градуса. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своём Telegram-канале.

В Новой Москве столбики термометров уже преодолели нулевую отметку. В Михайловском зафиксировали −0,8 градуса, а в отдельных районах Подмосковья также наблюдались заморозки.

Так, в Новом Иерусалиме и Мелихове воздух остыл до −0,2 градуса. В Черустях минимальная температура за шесть часов составила −0,9 градуса, оставшись на прежнем уровне. По прогнозу Леуса, нынешний рекорд продержится недолго. Уже в ночь на пятницу, 2 октября, в столице ожидается ещё более заметное похолодание.

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Ранее Life.ru сообщал, что ночь на 29 сентября стала в Москве самой холодной за последние четыре месяца. На главной метеостанции ВДНХ тогда зафиксировали +4,8 градуса. Предыдущий минимум нынешнего сезона составлял +5,1 градуса и был установлен 9 сентября.

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Владимир Озеров
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