Плед, сериалы и тишина могут навредить: Психолог предупредила об опасности осеннего затворничества
Психолог Савельева: Сериалы и плед не заменят прогулки осенью
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Плед, сериалы и желание меньше выходить из дома в холодное время года могут казаться естественной частью осеннего отдыха. Однако чрезмерное ограничение активности способно негативно сказаться на эмоциональном состоянии, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Ирина Савельева.
По словам специалиста, проблема начинается тогда, когда человек полностью отказывается от привычных дел, встреч с близкими и физической активности. В таком случае временное желание отдохнуть может постепенно превратиться в постоянное избегание внешнего мира.
Осенью многие люди сталкиваются со снижением энергии из-за сокращения светового дня и изменения режима. При этом попытка компенсировать это только отдыхом дома не всегда помогает восстановить силы.
Психолог отметила, что важно сохранять баланс между комфортом и активностью. Уютная обстановка, тёплый плед или вечер с фильмом могут быть полезны как способ расслабиться, но не должны заменять прогулки, общение и движение.
Особое внимание стоит обратить на изменения в поведении. Если человек перестаёт получать удовольствие от привычных занятий, избегает общения и долгое время не хочет выходить из дома, это может быть поводом пересмотреть свой распорядок.
Специалист советует добавлять в осенние дни небольшие активные привычки: прогулки, встречи с друзьями, занятия спортом или новые увлечения. Это помогает сохранить эмоциональный тонус в период, когда солнечного света становится меньше.
Ранее Life.ru рассказывал, почему осенью у многих людей усиливается чувство усталости и снижается настроение. Специалисты объясняли, как режим дня и повседневные привычки могут влиять на эмоциональное состояние.
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