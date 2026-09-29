Осень пробирает Москву: Прошедшая ночь стала самой холодной за четыре месяца

Ночь на 29 сентября стала в Москве самой холодной за последние четыре месяца. На главной метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до +4,8 градуса, следует из данных пресс-службы Гидрометцентра России.

Прежний минимум нынешней осени был зафиксирован 9 сентября. Тогда в столице похолодало до +5,1 градуса. Таким образом, новый сезонный минимум оказался ниже предыдущего сразу на 0,3 градуса. Более прохладной ночи в городе не было с конца мая.

В число самых морозных ночей сентября также вошли 16-е число с +5,8 градуса, 13-е с +7,1, 8-е с +7,8 и 19-е с +8. Ещё 25 сентября температура снижалась до +9 градусов. Все показатели зафиксированы на опорной метеостанции ВДНХ.

Всего несколькими днями ранее Life.ru сообщал, что 25 сентября стало самым холодным днём осени в Москве. Максимальная температура на ВДНХ тогда составила лишь +12,2 градуса.