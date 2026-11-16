В Москве 58-летний мужчина лишился более 1,3 миллиона рублей после приглашения в домовой чат в мессенджере. Аферисты убедили его, что аккаунт на «Госуслугах» взломан, а сам он якобы стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Мужчине пришло уведомление о добавлении в чат жильцов дома. Вскоре он получил сообщение о взломе личного кабинета на портале госуслуг. В уведомлении был указан телефон горячей линии, по которому москвич и позвонил.

На звонок ответил неизвестный, представившийся сотрудником государственной организации. Собеседник заявил, что от имени мужчины оформлена доверенность на постороннего человека. Затем злоумышленники убедили потерпевшего, что он проходит соучастником по уголовному делу.

Чтобы избежать проблем с законом, мужчине предложили задекларировать все накопления. Поверив мошенникам, он в течение нескольких дней передавал наличные разным курьерам. Часть денег москвич специально взял в кредит. Общий ущерб превысил 1,3 миллиона рублей.

Сотрудникам полиции удалось задержать одну из предполагаемых участниц схемы. Ею оказалась 23-летняя приезжая, которая, по версии следствия, получила от потерпевшего 200 тысяч рублей. Девушка перевела деньги в криптовалюту и отправила соучастникам. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Остальных участников преступной схемы устанавливают.